Detienen a la expolicía hot Nicole Verón, vinculada a un choque fatal sobre la autopista Ricchieri

Nicole Verón, la ex policía de la Ciudad que había sido desplazada por grabar contenido erótico en sus redes sociales, fue detenida tras protagonizar un choque fatal en la Autopista Riccheri.

Sin embargo, cuando requisaron el vehículo, la sorpresa fue aún mayor cuando hallaron un arma y droga, por lo que de inmediato se ordenó su aprehensión.

El siniestro fatal sucedió este miércoles en el kilómetro 23,6 de la Autopista Riccheri, altura Ezeiza, cuando se produjo un choque en cadena de tres vehículos.

Según se supo, uno de los conductores, identificado luego como Hugo Javier López, de 48 años, murió tras salir despedido de su camioneta Ford Ecosport.

#PolicíaHot 👮🚔



Nicole Verón, junto a una amiga, se mostró en redes en un BMW a más de 200 km/h. Anoche la detuvieron luego de un trágico accidente en la Autopista Ricchieri, donde le encontraron una 9mm y droga. pic.twitter.com/kGGA8CfRSP — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) June 4, 2026

De manera inmediata personal policial y de otras instituciones se acercaron hasta el lugar del hecho y allí constataron que Verón viajaba como acompañante en un auto BMW junto con dos mujeres más.

La sospecha sucedió tiempo después cuando se observó a la ex policía guardando algo en un patrullero de la Policía Federal.

Al constatar hallaron dentro del móvil, oculto en el asiento, una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y municiones.

La acusación de Verón se complicó nuevamente cuando dentro del rodado en el que viajaba también encontraron droga y elementos de fraccionamiento.

De este modo, se ordenó su detención bajo la carátula de homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito.