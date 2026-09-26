Detienen al presunto motociclista que atropelló y abandonó a una jubilada en Villa Luzuriaga

Un joven de 19 años fue detenido este viernes en Morón, acusado de ser el motociclista que atropelló a una jubilada de 67 años, el lunes pasado en Villa Luzuriaga, a quien dejó tirada en el asfalto sin brindarle ningún tipo de ayuda.

La mujer murió en un hospital de La Matanza. El trágico hecho ocurrió el 21 de septiembre, cerca de las 19:40, en la intersección de las calles Thames y Guido Spano. Tras ser embestida, Raquel Isabel Figueroa, fue trasladada de urgencia al Hospital Balestrini. Pero al día siguiente sufrió una descompensación y tuvo que ser intervenida por un hematoma en la zona craneal. Finalmente, desde la comisaría jurisdiccional informaron a su familia sobre su fallecimiento.

El acusado fue aprehendido por oficiales de la DDI de la Matanza, que lo capturaron tras un seguimiento realizado a partir de las cámaras de vigilancia que registraron el hecho y su fuga.

🚨VILLA LUZURIAGA: LA ATROPELLÓ, LA ABANDONÓ Y MURIÓ



Un motociclista atropelló a una mujer de 67 años y se dio a la fuga. #a24 pic.twitter.com/mKdEy3y4mu — A24.com (@A24COM) September 24, 2026

El relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas permitió establecer que el motociclista había salido de un domicilio ubicado en la calle Pasteur al 1400 de Villa Luzuriaga.

A partir de tareas investigativas encubiertas, los detectives determinaron que allí residía una mujer identificada como Valentina V. y que su novio, Ignacio Roa, utilizaba una motocicleta negra tipo 110.

Con esos datos, los investigadores lograron identificar al sospechoso y determinar su domicilio, por lo que la fiscalía dispuso un allanamiento de urgencia en una vivienda de Morón. Durante el procedimiento fue aprehendido Roa y se secuestraron la motocicleta, un camperón negro, un par de zapatillas negras con detalles en rojo, violeta y plateado, un casco de seguridad, un teléfono celular y el registro nacional de conducir a su nombre.

El hombre quedó a disposición judicial e imputado por el delito de homicidio culposo agravado. El fiscal a cargo es Matías Marando, titular de la UFI 12 de La Matanza. Según trascendió, en principio se negó a declarar.