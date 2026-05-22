Dos detenidos: Allanan por venta de drogas un templo umbanda que funcionaba en Castelar sur

Un operativo de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón permitió desarticular dos puntos de venta de estupefacientes, uno de los cuales funcionaba en un templo umbanda ubicado en la zona sur de Castelar.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas de vecinos y la intervención de la Secretaría de Seguridad municipal, que alertaban sobre maniobras de comercialización de drogas en una propiedad usurpada situada en barrio Santa Rosta de Castelar.

Durante las pesquisas también se detectó otro inmueble sobre la misma arteria, donde funcionaba un templo umbanda señalado por vecinos como punto de encuentro frecuente de personas relacionadas con la venta de estupefacientes.

Con las pruebas reunidas y bajo directivas de la Unidad Funcional de Investigaciones N° 9 especializada en Narcotráfico del Departamento Judicial Morón, el Juzgado de Garantías N° 3 ordenó allanamientos simultáneos en ambos domicilios.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidos dos hombres acusados de infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización.

Durante los operativos se secuestraron más de 200 dosis de cocaína fraccionadas y listas para la venta, un trozo compacto de la misma sustancia, flores de marihuana, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Fuentes de la investigación señalaron además que uno de los detenidos registraba un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Garantías N° 4 de Morón por una causa por resistencia a la autoridad..