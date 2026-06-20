Dos detenidos: Descubren un desamadero sobre la colectora del Acceso Oeste, en Rodríguez

Un operativo policial permitió desarticular un presunto desarmadero ilegal dedicado a la comercialización de autopartes de origen ilícito sobre la Colectora del Acceso Oeste, a la altura de Generala Rodríguez. Como resultado del procedimiento, dos hombres fueron detenidos y se secuestraron más de 2.000 repuestos y componentes automotores.

La inspección fue llevada adelante por personal de la Dirección de Delitos Contra la Propiedad Automotor, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Provincia de Buenos Aires, en un comercio ubicado sobre la avenida Gaona, entre las calles Sauce y El Sereno.

Durante el allanamiento, los investigadores detectaron diversas irregularidades vinculadas al Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (RUDAC) y a la legislación provincial que regula la actividad de comercialización de autopartes.

En el lugar fueron aprehendidos Rodrigo Ezequiel Fernández, de 29 años, y Gabriel Alejandro Taborda, de 42, señalados como responsables del establecimiento. La causa fue caratulada como “Encubrimiento agravado por el ánimo de lucro con habitualidad e infracción a las leyes RUDAC y 13.081” y quedó a cargo de la UFI N°10 de General Rodríguez, conducida por la fiscal María Florencia Toscano.

#GralRodríguez DESCUBRIERON EL DESARMADERO DE AUTOS MÁS GRANDE DEL MUNDO: TENÍAN UN VERDADERO CEMENTERIO DE COCHES ROBADOS Y SECUESTRARON MÁS DE 2000 REPUESTOS



La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos detuvo a dos hombres de 29 y 42 años que administraban el… pic.twitter.com/z7JBZJMUTo — 24con (@24conurbano) June 20, 2026

Entre los elementos secuestrados se encontró una patente perteneciente a un Ford Focus que registraba pedido de secuestro activo por una causa de hurto automotor tramitada por la Justicia de Avellaneda. También fue hallada una motocicleta Gilera con pedido de secuestro vigente en el marco de una investigación por hurto en el partido de La Matanza.

La magnitud del procedimiento quedó reflejada en el decomiso de 2.090 autopartes y repuestos. Entre los elementos incautados había puertas, ópticas, motores, computadoras ECU, llantas, cubiertas, alternadores, paragolpes, tableros, butacas y distintas piezas de automóviles y motocicletas. Además, encontraron trece restos de vehículos desarmados.

Los investigadores también secuestraron documentación considerada de interés para la causa, entre ella libros de registro automotor, papeles vinculados a la actividad comercial, recibos de pago y equipos DVR.

Debido a que gran parte de los elementos hallados no contaban con documentación que permitiera acreditar su origen, la fiscalía dispuso la intervención de especialistas de la Superintendencia de Seguridad Siniestral y Ambiental y de organismos de control ambiental para realizar las pericias correspondientes en el predio.

Por orden judicial, se procedió al secuestro de todos los vehículos, autopartes y repuestos que presentaban irregularidades, mientras que también se dispuso identificar a los titulares registrales de los vehículos que aún no registran baja para tomarles declaración testimonial.