Hay dos detenidos: Secuestran medicamentos valuados en $45M de una red clandestina en Merlo

Una investigación policial permitió desarticular parcialmente un circuito clandestino de comercialización y distribución de medicamentos en un comercio de Merlo no habilitado para ese fin. Como resultado de dos allanamientos, fueron aprehendidas dos personas y se secuestró mercadería por un valor estimado de $45 millones.

La pesquisa comenzó en junio, luego de que los investigadores obtuvieran información sobre una organización que se dedicaría a vender y distribuir medicamentos bajo receta y productos vencidos a precios considerablemente inferiores a los del mercado.

Las tareas estuvieron a cargo de efectivos del Departamento Casos Especiales, en el marco de una causa por tráfico y venta de medicamentos sin autorización, con intervención de la UFIJ N° 8 y el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial Morón.

Con el avance de la investigación, los agentes establecieron que los sospechosos utilizaban como fachada un comercio del rubro kiosco, que además habría sido empleado como lugar de almacenamiento de los productos farmacéuticos.

A partir de los elementos reunidos durante la pesquisa, la Justicia autorizó dos órdenes de allanamiento. Los operativos se realizaron este lunes y permitieron encontrar un importante stock de medicamentos que, de acuerdo con la investigación, se encontraba en condiciones irregulares para su comercialización.

Entre los productos secuestrados había antihipertensivos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, corticoides, antialérgicos, medicamentos para afecciones respiratorias y anticonceptivos, entre otros.

Además, los efectivos encontraron medicamentos vencidos y muestras médicas, cuya comercialización está prohibida. El conjunto de la mercadería incautada fue valuado en aproximadamente $45 millones.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos Llamil Ramos, de 56 años, y Hugo Hernán Ávalos, de 52, quienes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.

La causa continúa bajo intervención de la UFIJ Nro. 8, a cargo de la fiscal Dra. Suárez Corripio, y el Juzgado de Garantías Nro. 4 de Morón, mientras se procura establecer el alcance de la organización investigada, el origen de los medicamentos y los posibles canales utilizados para su distribución y comercialización clandestina.