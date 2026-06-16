Dos detenidos: Un joven resultó herido durante un tiroteo en la Colectora del Acceso Oeste

Un joven de 17 años que circulaba en moto resultó herido ésta mañana al quedar atrapado en un enfrenamiento entre delincuentes que escapaban en un auto robado en Castelar y la Policía que los perseguía. Por el hecho hay dos sospechosos detenidos, mientras que las pericias sobre las armas quedaron a cargo de la Gendarmería por orden de la Justicia.

El enfrentamiento se produjo cerca de las 11 de la mañana en la Colectora del Acceso Oeste lado norte, a la altura de la calle Del Prado, de Villa Udaondo cuando delincuentes viajaban a bordo de un Toyota Etios robado minutos antes en la calle Arredondo al 2200, de Castelar. Los delincuentes estaban armados y se llevaron el rodado a punta de pistola.

La mujer, de 46 años, avisó a la Policía del hecho mediante un llamado al 911, por lo que se logró identificar rápidamente al Etios, que escapaba por Colectora sentido al Oeste. Finalmente, lograron cruzarle varios patrulleros a la altura del puente de José María Paz. En ese enfrentamiento fue herido un joven que circulaba en moto con su padre.

El balazo le dio en la cara al motociclista, que por suerte llevaba casco y amortiguó el disparo. El Servicio de Emergencias de Ituzaingó lo trasladó hasta el Hospital A. Posadas (el Municipio carece de hospital desde 2019, cuando lo cerró para mudar a su personal a las instalaciones del Hospital Bicentenario, que es administrado por PAMI).

En cuanto a los delincuentes, se entregaron al verse rodeados. Fuentes de la investigación informaron a Primer Plano Online que se trata de Maximiliano Gabriel Reynoso (25, el conductor) y de Luis Guillermo Ruiz (33, acompañante).

De acuerdo a la versión policial, en el interior del Etios hallaron un arma calibre .38. La causa quedó en manos de la UFI N°5 de Morón y de la UFI N°2 de Ituzaingó, en cuanto a que se investigan dos hechos: El robo, por un lado, y la resistencia a la autoridad y lesiónes por uso de arma de fuego.

Recién a las 18hs las Autopista del Oeste anunció oficialmente la reapertura del tránsito en el Km 27 de la Colectora.