Dos muertos y 44 heridos: Volcó un micro con 56 personas que viajaba a un congreso en MDQ

Dos mujeres murieron este martes y otras 40 personas resultaron heridas cuando un micro en el que viajaban a Mar del Plata para un encuentro de Hábitat de la Provincia volcó esta mañana en la Ruta 2, a la altura de Gral Pirán. El accidente se produjo poco después de las 8, a la altura del kilómetro 325, y los heridos fueron trasladados a hospitales de Pirán, de Coronel Vidal y de Mar del Plata. El chofer quedó demorado e imputado por homicidio culposo.

El fiscal Germán Vera Tapia confirmó que dos personas murieron y 44 resultaron heridas en el vuelco del micro a la altura del kilómetro 325 de la Ruta 2. Entre los pasajeros lastimados estaba el Padre Paco Olivera, quien confirmó el deceso de al menos una persona, a la que le tomó el pulso, ya sin vida.

«Tenemos 28 heridos en Pirán, 12 en Vidal y 4 en el HIGA, los cuales están más graves pero fuera de peligro. Estamos esperando que llegue la grúa de AUBASA para levantar el micro que no se como van a hacer porque está muy hundido en el zanjón. Científica está determinando la trayectoria previa al siniestro», indicó el funcionario judicial.

“Pude hablar con 3 sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída. En principio, descartamos una tercera víctima”, agregó a la agencia NA.

Además, el fiscal afirmó que el chofer del micro “debe haber dado la hipótesís de la presencia de otro vehículo en el siniestro» y añadió: «No me consta porque el no está acá, está trasladado a Pirán. Se lo debe haber dicho a los Bomberos, a la Policía o a las mismas víctimas”.

“No sabemos donde estaban los fallecidos, pero creemos que en la parte inferior porque una de las víctimas está abajo y la otra creemos que también, pero no podemos confirmarlo. El micro fue contratado particularmente y, en principio, los papeles está todo bien”, añadió

Por último, Tapia aseguró: “En principio, yo vi un fallecido y habría otra más adentro, ambas mujeres. Todas las personas que iban en el colectivo son mayores de edad y eran de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires: Moreno, Ciudadela y Morón”.

“El chofer que iba al volante está aprehendido en la fiscalía, al menos hasta mañana que preste declaración. El delito es ´homicidio culposo agravado´ por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte. Es todo preliminar, mañana veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Policía Científica en el lugar. El resultado de alcoholemia a ambos choferes es negativo pero se solicitó extracción sanguínea para toxicológico y demás”, concluyó.

