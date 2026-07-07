Dos sospechosos fueron abatidos y un policía resultó herido tras un intento de robo en Moreno

Dos ladrones fueron abatidos, mientras que un oficial de la Policía Federal de 29 años resultó herido, en el marco de un enfrentamiento que se produjo este martes en Moreno, según confirmaron las autoridades.

El incidente se produjo en la intersección de San Luis y Santa Teresa de Jesús, en el barrio Casasco, donde los ladrones intentaban realizar una entradera en una casa de la zona, pero fueron divisados por el agente.

Ese oficial se enfrentó a tiros con los dos malvivientes y, en medio de la refriega, logró abatirlos, por lo que rápidamente se acercó hasta el lugar personal de la Comisaría Séptima de Moreno para auxiliar a su camarada y también para iniciar las pericias correspondientes al hecho.

El agente fue derivado al Hospital Mariano y Luciano De la Vega, de esa misma localidad, donde esta noche lo operaban tras haber recibido tres balazos, aunque su condición era estable. Luego fue trasladado al Hospital Churruca.

La investigación está a cargo del fiscal Matías Bornia.