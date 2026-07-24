El chofer hablaba por celular: Detectaron cinco infracciones de un camión, sobre el Acceso Oeste

Un camionero fue sancionado por la Agencia de Seguridad Vial tras detectarse cinco infracciones simultáneas mientras circulaba por la Autopista del Oeste, a la altura del Km. 26.

Según informó el organismo, el vehículo transitaba por el carril rápido, una maniobra prohibida para camiones y micros, que por normativa deben desplazarse por el carril derecho y utilizar el izquierdo únicamente para realizar maniobras de sobrepaso.

Durante el control, realizado a la altura de Ituzaingó, los agentes constataron además que el conductor circulaba a una velocidad superior a la permitida para ese tipo de vehículo, utilizaba el teléfono celular mientras manejaba, no llevaba colocado el cinturón de seguridad y el dominio trasero del camión resultaba ilegible.

Tras verificar la documentación obligatoria, los inspectores labraron las infracciones correspondientes y advirtieron al conductor sobre la gravedad de las faltas detectadas, especialmente por tratarse de un vehículo de gran porte y de un chofer con licencia profesional.

🚛 CINCO INFRACCIONES JUNTAS



Un conductor profesional fue sancionado en Acceso Oeste:



-circulaba por el carril rápido

-excedía la velocidad permitida

-usaba el celular al volante

-no llevaba cinturón de seguridad

-tenía la patente trasera ilegible pic.twitter.com/Eyk7Z1yU4V — Seguridad Vial (@ANSV_Ar) July 23, 2026