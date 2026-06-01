El fin de semana: Por obras de señalamiento, el tren Sarmiento estará limitado de Once a Merlo

Trenes Argentinos informó que, por obras de señalamiento, el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento prestará servicio limitado entre Once y Merlo -desde las 10 de la mañana del sábado 6 y hasta las 20 del domingo 7 de junio-.

Los trabajos corresponden a la renovación integral de señalamiento que se desarrolla en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional y que lleva adelante Trenes Argentinos infraestructura.

Las tareas contemplan la instalación de nuevos circuitos de vías en el tramo comprendido entre Merlo y Paso del Rey, el objetivo de los trabajos es mejorar los niveles de seguridad operacional del sistema.

Para la intervención es necesario que los trenes no circulen por el sector por cuestiones de seguridad. El lunes 8 de junio la prestación se desarrollará de acuerdo a sus frecuencias habituales.

La obra podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

⚠️ #TrenSarmiento



🗓️ Desde las 10h del sábado 6/6 hasta las 20h del domingo 7/6 el ramal #Once – #Moreno circulará limitado entre Once y #Merlo por trabajos de instalación de nuevos circuitos de vía.



📲 Más información en https://t.co/JaK0y3ZAZb y en la app Trenes Argentinos pic.twitter.com/onc5DZ5Iex — Info Tren Sarmiento (@InfoTSarmiento) June 3, 2026