El Palomar: Balean a un ex policía frente al Colegio Emaús y los vecinos organizan un cacerolazo

Un comisario mayor inspector retirado de la Policía Bonaerense fue baleado en la mañana de este jueves, cuando dejaba a su hija en la puerta del colegio Emaús, de El Palomar, y se enfrentó a seis delincuentes llegaron con fines de robo.

El episodio ocurrió alrededor de las 7.30 en la calle Brian al 900, del partido de Morón. La víctima, que fue trasladada de urgencia al Hospital Nacional Alejandro Posadas, fue identificada como Hernán Mariano Catarraso, quien se encuentra en terapia intensiva con tres impactos en el cuerpo. Fuentes del nosocomio informaron a este medio que uno de las balas «entró y salió» de su torso, sin tocar ningún órgano vital, por lo que esperan pueda recuperarse.

Según el reporte policial, los delincuentes vestían ropa oscura y se movilizaban en dos vehículos. Durante el intento de robo, realizaron al menos tres disparos y uno de ellos impactó en el abdomen del policía retirado.

Testigos aseguraron que Catarraso también utilizó su arma y disparó contra los asaltantes. La reacción habría provocado que los delincuentes escaparan rápidamente del lugar.

Una ambulancia del SAME llegó minutos después y trasladó al expolicía de urgencia al Hospital Posadas. Allí quedó internado a raíz de la herida de bala.

🚨 Tiroteo y pánico a la vuelta de un colegio en el Palomar



Tras un intento de robo a una maestra.



Un padre recibió tres disparos.#A24 pic.twitter.com/XA61QEzhyL — A24.com (@A24COM) September 10, 2026

🟠“TENEMOS QUE EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD”



El intendente de Morón, Lucas Ghi, se refirió al caso del hombre baleado por seis delincuentes en la puerta de un colegio. pic.twitter.com/CC5dlEZZnD — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) September 10, 2026

Una de las madres que se encontraba en el lugar contó cómo vivió el ataque. Lucila, mamá de uno de los alumnos, relató a A24 que los delincuentes también la amenazaron con un arma. “Bajaron varias personas con armas y empezaron a atacar a los autos que estaban estacionados”, contó la mujer.

Según su relato, uno de los asaltantes le apuntó directamente a través del vidrio de su vehículo. Después de los disparos, los delincuentes volvieron a subir a los autos y escaparon. “Y quedó el papá herido”, relató Lucila al describir la escena.

El episodio generó temor entre las familias que se encontraban en las inmediaciones del establecimiento educativo durante el horario de ingreso. El ataque ocurroó pocos días después de otro episodio de inseguridad registrado en las inmediaciones de la misma escuela.

El 28 de agosto, durante el horario de salida de los alumnos, un hombre sufrió un robo mientras se encontraba junto a su familia cerca del establecimiento.

Vecinos registraron aquella secuencia en video y difundieron las imágenes. En la grabación se observa cómo un delincuente se acerca a la víctima, la amenaza y consigue que entregue sus pertenencias. Por todo esto y cansados de la inseguridad en la zona, es que vecinos autoconvocaron a una marcha para ésta tarde en la esquina de las calles Dinamarca y D’Amico. Esto es frente a la casa del intendente, Lucas Ghi. El cacelorazo está prevista para las 18hs.

En tanto que desde la Municipalidad convocaron a una reunión con los padres para este viernes a las 10hs, según trascendió.