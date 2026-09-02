El Palomar: Delincuentes armados pusieron a un vecino de rodillas y le robaron la camioneta

Un hombre fue interceptado por al menos cuatro delincuentes que le robaron camioneta en la puerta de su casa de El Palomar. Los asaltantes huyeron con el vehículo, el cual fue hallado horas más tarde chocado a pocas cuadras del lugar.

El hecho ocurrió el domingo pasado alrededor de las 21:00 horas, cuando un vecino se disponía a salir de su domicilio en la calle Sourignes al 1000. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que un automóvil les corta el paso, del cual descienden varios delincuentes armados y encapuchados.

En las imágenes se observa cómo los delincuentes apuntan primero al hombre que estaba cerrando el portón del garaje. Acto seguido, obligan al conductor —hijo del matrimonio propietario— a descender del vehículo bajo amenaza, lo ponen de rodillas en la vereda y, finalmente, lo arrojan al suelo mientras la víctima intenta alejarse gateando hacia el interior de la vivienda.

«Gritábamos ‘déjalo en paz’, fue una locura», relató Susana, madre del joven asaltado y dueña del vehículo, quien además denunció que tras el robo, los delincuentes intentaron asaltar a otra persona en la esquina, donde se escucharon disparos.

La familia afectada no es ajena a este tipo de situaciones. Según relataron en diálogo con Buen Telefe, ya habían sufrido un hecho de extrema violencia en marzo de 2023, cuando fueron víctimas de una entradera en la que permanecieron como rehenes durante tres horas.

El esposo de Susana y testigo directo del asalto expresó su frustración ante la reiteración de delitos en el barrio: «Palomar es un embudo, tiene pocas entradas y salidas, pero nadie quiere hacer nada. Las leyes están a favor del delincuente. Acá es todos los días, no se puede vivir más así».

La camioneta robada fue encontrada a solo dos cuadras y media del lugar del asalto, cruzando las vías del tren. El vehículo presentaba daños significativos producto de choques que los delincuentes habrían protagonizado durante su breve pero violenta fuga.