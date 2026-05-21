El Palomar: Una banda amenazó, golpeó y le robó el auto a un joven, en la puerta de un Fútbol 5

Dos jóvenes que se preparaban para jugar al fútbol fueron víctimas de un violento robo por parte de una banda integrada por al menos seis delincuentes, en El Palomar. El hecho, ocurrido en la noche del 14 de mayo, quedó registrado por una cámara de seguridad del complejo Deportivo Moulin, ubicado sobre la calle Chubut al 200 (Morón).

Las imágenes muestran como la víctima baja del auto y abre la puerta trasera para sacar los botines. Entonces desde otro vehículo salen cinco delincuentes dispuestos a amenazar tanto al primer conductor como otro que estaba estacionado detrás.

Tres fueron directamente sobre el primer joven. Lo tiraron al piso, le pegaron y le sacaron la llave. Mientras otros dos se metieron en el auto del segundo joven.

Finalmente, en una secuencia que no duró más de 30 segundos, los ladrones se distribuyeron rápidamente entre el auto en el que habían llegado y el que le quitaron a la primera víctima y escaparon.

🔹 Segundos de tensión para dos jóvenes en El Palomar



Seis delincuentes armados bajaron de un auto y, a patadas, les sacaron las llaves y el celular en un robo "piraña". La banda sería de un barrio de la zona.



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El primer joven golpeado y conmocionado por lo vivido, agarró los botines que quedaron tirados en la vereda y entró al predio. El segundo joven se quedó dentro de su auto, procesando lo que acababa de ocurrir. De esa manera, lo que sería un encuentro de disfrute y dispersión, se trasformó en un episodio para el olvido.

Esa misma noche, en Dolores Pratt 1881, se producía una violenta entradera a pocas cuadras, presumiblemente por obra de la misma banda

Allí sorprendieron a María Fernanda (76) y Jorge (79), quienes fueron amenazados y retenidos durante casi dos horas y media mientras los asaltantes revolvían toda la casa. Según relató Jorge, los ladrones vestían ropa negra y pasamontañas, actuando como un «grupo comando».

Los delincuentes destrozaron muebles y buscaron objetos de valor, dejando a las víctimas con un profundo temor. «Me dormía con un ojo abierto porque me miraba para donde entraron ellos», expresó Jorge sobre la angustia vivida.