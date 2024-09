El Palomar: Una banda de menores armados amenazó a un matrimonio para intentar robarle sus dos autos

Cinco delincuentes armados abordaron a una familia cuando volvía a su casa para robarles los autos que se disponían a estacionar. Las víctimas lograron huir a tiempo de los asaltantes que, antes de darse a la fuga, dispararon contra el dueño de casa. La Policía tendría identificada a la banda, compuesta por casi todos menores.

El hecho, que ocurrió ayer a las 18.15, quedó filmado por dos cámaras de seguridad instaladas en la casa de las víctimas, ubicada cerca del Barrio «Carlos Gardel» y a unas diez cuadras de la estación de Ramos Mejía.

Las imágenes muestran que la esposa del padre de familia, se disponía a estacionar la Volkswagen Amarok color gris en el interior de su cochera. Sin embargo, en medio de la maniobra detectó que un vehículo de color negro se acercaba de forma sospechosa a su posición, y por ende decidió detener su marcha.

El instinto no le falló. Velozmente, cinco ladrones armados descendieron del rodado e intentaron abordar a la víctima, pero ella, en una arriesgada reacción, giró a la derecha, esquivó a los atacantes y aceleró para escapar.

Sin poder hacerse de la camioneta, los asaltantes intentaron reducir a la pareja de la mujer, que estaba al volante del segundo auto de la familia. Dentro de su propio garage, el vecino también aceleró a toda velocidad su Volkswagen T-Cross y dejó atrás a los ladrones. Los quiso pasar por arriba. Le tiraron a matar también.

«Esto es lo que estamos viviendo. El intendente y el gobernador no están presentes. Salimos de ésta de milagro. Porque Dios es grande», contó hoy Pablo, la víctima, sin mostrar su identidad, entrevistado por América 24.

«Me apuntaron y querían llevarse el vehículo. Yo reaccioné, aceleré a fondo. Pensé en pasarlos por arriba, no me interesa. Con la adrenalina que tenía los quería salir a chocarlos. Estamos recién cayendo», agregó el hombre.

«El viernes le sacaron el auto a una vecina, y la mochila a la hija. No se puede vivir más. Y el intendente está a favor de ellos, o no hace nada. Vive acá a un par de cuadras. Nos vemos en el club, pero no hace nada. La misma policía se queja de que no tienen patrulleros. Los chorros entran y salen porque son menores y las leyes hoy los ampara. Por eso andan con impunidad», concluyó la víctima. Después habló el hermano, Ricardo, quien contó que se fue a vivir a Mercedes, después de una entradera que sufrió hace un mes.