El Palomar: Vecinos se enfrentaron a empleados municipales por un pasacalles que pedía por seguridad

Vecinos de El Palomar se enfrentaron anoche con empleados municipales que habían llegado en un camión grúa a la esquina de Galán y Gualeguay con órdenes de bajar un pasacallles que pedía por seguridad y denunciaba el «abandono» de parte de las gestiones de Axel Kicillof, Lucas Ghi y Diego Valenzuela.

Durante este lunes circularon dos videos tomados por los propios vecinos. Uno en el que se observa el cartel y la llegada de un camión del Municipio de Morón, y otro en el que discuten con la Policía, que se presentó luego de que hicieran sonar la alarma vecinal. Imágenes que, por supuesto, fueron replicadas por la oposición, que vienen pidiendo la presencia del intendente en el HCD para responder sobre la inseguridad.

Todos los bloques que integran en descompuesto universo de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza firmaron el pedido de una sesión especial para debatir la «interpelación». Sin embargo, la Presidencia del cuerpo nunca la convocó. No es la primera vez. Se excusa en que la Ley no dicta tiempos para hacer esa convocatoria.

Con el patrocinio del escaño libertario Ariel Aguilar, 13 concejales presentaron también un amparo para emplazar al presidente del Concejo, el renovador Marcelo González, pero la Justicia en lo Contencioso Administrativo de Morón lo rechazó, según confirmó a este medio la radical Silvina Samparisi, la semana pasada.

El Municipio, con críticas a Nación y Provincia

De todas formas, el intendente Ghi habló del tema durante el discurso de apertura de sesiones del HCD, el viernes último.

«Trabajamos arduamente por la seguridad. Claro que la quita de fondo de fortalecimiento financiero fiscal a la Provincia ha impactado en gran medida. Parte de esos recursos eran transferidos a los municipios. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que el presupuesto en seguridad esté garantizado», dijo.

Explicó que «a la inseguridad la enfrentamos con políticas integrales, no sujetas al show» y que crece con la «desigualdad» y el «mercado ilegal». «Debemos incrementar el patrullaje, los controles, la iluminación de calles. Pero lo hacemos conscientes de que con eso no alcanza. Debemos garantizar la justicia social», opinó.

Unos días antes, su secretario de Gobierno, Diego Spina, también culpó a Milei por desfinanciar a las Provincia y hasta ninguneó a la oposición, pero opinó que el accionar de la Policía bonaerense es «un desatre».

«La policía bonaerense y el Ministerio de Seguridad también dejan mucho que desear. Es un verdadero desastre. Nosotros le pagamos la nafta, las luces led, el arreglo de los patrulleros, le ponemos GPS. Y sin embargo están sobrepasados. No me quiero desligar de la seguridad. Pero entre un gobierno que dice que el Estado no tiene que existir más, no le demos plata y una policía que no está preparada para abordar la complejidad del momento, entonces se hace casi irrespirable el aire», apuntó en el programa «AM».