El ramal reanudó recorrido: Otro arrollamiento en el Tren Sarmiento dejó a decenas de pasajeros varados

Un nuevo arrollamiento sobre las vías del Tren Sarmiento. pasado este mediodía en Morón, provocó complicaciones en ese ramal, que estuvo casi dos horas limitado hasta poder retirar el cuerpo una persona. Varados, los pasajeros de esa formación volvieron caminando por sus propios medios hasta la estación.

Este tipo de incidentes (no accidentes) es un tema no resuelto por las gestiones que atravesaron a los ferrocarriles. En este caso, una persona se quitó la vida al arrojarse sobre las vías, según trascendió, cerca del cruce de la calle Pueyrredón, límite entre las estaciones de Morón y Hado. Por tal motivo los servicios estuvieron limitados entre la terminal de Once y Haedo; y entre Castelar y Moreno, al menos hasta 16 horas, cuando la empresa Trenes Argentinos informó que se reanudaban los recorridos completos, en ambas manos.

La demora dejó varados a los pasajeros que estaban en la formación afectada. Por lo que cuando se abrieron las puertas decidieron bajar por sus propios medios. Hay videos en redes que muestras cómo llegaron por el sendero de las vías hasta el paso a nivel de 9 de Julio, en estación Morón.

Ayer por la mañana también hubo un arrollamiento en San Antonio de Padua, lo que generó otras demoras.