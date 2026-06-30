El regreso del pirómano: Buscan al sospechoso que prendió fuego un auto en Ituzaingó Norte

Una cámara de seguridad registró el momento en el que, en la madrugada del 20 de junio, un hombre con ropa deportiva (y con capucha) se acercó a un auto y lo prendió fuego, en la esquina de Belén y Darwin, de Ituzaingó Norte.

Según esa filmación, ocurrió poco antes de las 6 de la mañana cuando, tras permanecer algunos segundos junto al sector del acompañante, logró forzar la puerta trasera para acceder interior del vehículo, donde estuvo por más de un minuto. Cuando estaba a una cuadra del lugar, el fuego se empezó a apoderar del auto estacionado, hasta que explotó.

El video fue difundido en redes sociales por vecinos que alertaron sobre robos en vehículos estacionados en la zona de Villa Irupé. Este caso en particular volvió a despertar todas las alarmas por un pirómano que aterrorizó a las calles del distrito hacia fines del 2023. En ese entonces hubo por lo menos ocho vehículos incendiados en Villa Las Naciones.