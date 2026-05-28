El Tren San Martín sumó una de las locomotoras compradas en China para mejorar su frecuencia

Este jueves comenzó a funcionar de manera regular una nueva unidad tractiva en la línea San Martín. Es una de las tres locomotoras chinas que compró el Estado para compensar la crisis de material rodante en ese ramal de trenes de pasajeros que une las cabeceras de Retiro y Pilar, atravesando el noroeste de Capital Federal y el Conurbano bonaerene.

La incorporación permitirá ampliar la disponibilidad de material operativo, optimizar la respuesta ante contingencias y fortalecer la regularidad de los trenes, con impacto directo en los tiempos de circulación y el cumplimiento de los horarios.

Además, este refuerzo facilitará una mejor planificación de los servicios y permitirá proyectar mejoras progresivas en la operación diaria de la línea, en función de la demanda y de las condiciones de infraestructura.

La medida forma parte de las acciones impulsadas en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, que estableció como prioridad la recuperación de la seguridad operacional y la mejora del sistema ferroviario metropolitano.

Desde junio de 2024 se avanzó en distintas obras y procesos de modernización, entre ellas la renovación integral de vías del ramal Tigre de la línea Mitre, la modernización del sistema de señales en el ingreso a Retiro, la actualización de tendidos de vías en los ramales La Plata y Bosques de la línea Roca y la modernización del señalamiento de la línea Sarmiento, entre otras intervenciones.

Asimismo, se continúa avanzando en la adquisición de repuestos para fortalecer el mantenimiento preventivo del material rodante y mejorar la confiabilidad de los servicios ferroviarios metropolitanos.