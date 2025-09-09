El Tren Sarmiento funcionó con demoras y limitado por intento de suicidio en la estación Morón

El Tren Sarmiento circuló limitado ésta tarde entre Castelar y Moreno por una colisión con persona en la estación de Morón. Según testigos, un hombre de 56 años se arrojó a las vías pasado el mediodía de éste lunes, entre los pasos a nivel de Belgrano y 9 Julio, lo cual motivó que el servicio de pasajeros funcionara con demoras hasta la tarde.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 horas. Tras el impacto, la víctima fue asistida por una ambulancia del SAME, que lo trasladó al Hospital de Haedo con politraumatismos.

La causa quedó caratulada bajo el artículo 194 del Código Penal, por disposición del Juzgado Federal N°1 de Morón.

Por lo pronto, una usuaria de Facebook identificada como Vicky Dilollo describió el episodio en respuesta a la noticia: «Yo estaba esperando ese tren justamente y ví cuando el hombre se tiró a las vías a las 14:13 casi en el medio del andén. La ambulancia llegó a las 14:32 y lo sacaron 14:47. Dios quiera que ese hombre esté bien y que pueda encontrar ayuda para disfrutar de la vida a pesar de la situación que está pasando y que lo llevó a tomar esa decisión».

Actualización



🟢El #TrenSarmiento reanuda su recorrido completo entre cabeceras tras colisión con persona en #Morón. 14:58 h https://t.co/B8OdwQkmQP — Info Tren Sarmiento (@InfoTSarmiento) September 8, 2025