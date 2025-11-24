Lomas del Mirador: Detuvieron a tres piratas del asfalto tras una persecución desde General Paz

Tres personas fueron capturadas en La Matanza, luego de una persecución iniciada en la Av. Gral Paz por parte de la Policía de la Ciudad. Los sujetos, vinculados a la figura de «piratas del asfalto», circulaban con un importante arsenal de armas y municiones, y uno de ellos tenía pedido de captura activo.

El Toyota Yaris fue detectado en la General Paz, a la altura de Liniers, luego de que la UFIJ 4 del Distrito de Pilar solicitara una alerta de interceptación. La persecución finalizó en la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas (Ruta 3) y Larrea, en la localidad de La Matanza, donde los oficiales detuvieron la marcha del vehículo.

Fuentes de la Policía de la Ciudad informaron que a bordo del auto se encontraban tres hombres, uno de los cuales tenía «pedido de captura».

PERSECUCIÓN: DETUVIMOS A 3 PIRATAS DEL ASFALTO EN LOMAS DEL MIRADOR



El sistema de Anillo Digital de la Ciudad detectó en la Gral. Paz un vehículo con pedido de captura y emitió el alerta inmediato.



Tras una persecución, la Policía de la Ciudad logró interceptar a los… pic.twitter.com/5P0Xd8WgDy — Policía de la Ciudad (@PoliciaCiudadBA) November 23, 2025

Tras la requisa del vehículo, los policías incautaron una gran cantidad de elementos probatorios. Entre el armamento secuestrado se cuenta una pistola Glock 40 con la «numeración suprimida, con munición en la recámara y dos cargadores con 15 municiones», un kit Roni con mira telescópica, cuatro cajas con «153 municiones de calibre 9 milímetros», dos cargadores de pistola Bersa, cinco cajas con «63 municiones de fusil FAL» y 21 cartuchos de escopeta calibre 12.70.

Además del armamento, se hallaron 16 teléfonos celulares, una amoladora, tres chombas con la inscripción «Drogas Ilícitas PBA», tres chapas patentes presuntamente apócrifas con sus cédulas y seguro, documentación de vehículos supuestamente falsa, cuatro manojos de llaves, tres licencias y cuatro DNI también de origen dudoso.

El Dr. Andrés Quintana, de la UFIJ 2 de Pilar, ordenó la detención de los tres sujetos, imputados por «robo de mercadería en tránsito», y el secuestro tanto del vehículo como de todos los elementos constitutivos de delito.