En minutos: Una misma banda cometió entradera y asaltó una sociedad de fomento de Haedo Norte

Con sólo cuatro minutos de diferencia una banda asaltó el sábado por la tarde una sociedad de fomento de Haedo Norte, donde preparaban una fiesta de cumpleaños; y cometió una violenta entradera a una casa de la vereda de enfrente.

El raid delictivo quedó filmado por una cámara de seguridad, en entre las 15:39 y las 15:43 del sábado 16 de mayo en la calle Congreso al 1700 de Haedo Norte. Se radicaron dos denuncias en la Comisaría 2ª y hay al menos tres prófugos.

El primero asalto tuvo como víctima a una jubilada que se encontraba en la vereda de su vivienda realizando tareas de jardinería. De acuerdo al relato, la mujer estaba quitando maleza con una pala cuando fue abordada por los delincuentes, que la redujeron y la ingresaron a la vivienda. Según se informó, durante el robo le reclamaban sus «dólares».

Los ladrones revolvieron la casa y se llevaron una guitarra criolla, un charango, un atril y el reloj de muñeca de la mujer. A su hijo, de 27 años, le sacaron el teléfono celular.

En simultáneo, una pareja que llegaba al cumpleaños de su nieto en la Sociedad de Fomento Primera Junta fue interceptada a pocos metros del lugar. Durante el hecho, el hombre recibió un culatazo para que entregara las llaves de su vehículo, una Ford EcoSport, con la que los autores escaparon. También fue sustraída la cartera de su acompañante.