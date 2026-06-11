En Villa Sarmiento: Vecino escapó de las llamas de su casa, tras la explosión de una garrafa

Una explosión provocó el incendio de una casa de la calle Alberdi al 1200, entre Lacroze y Perú, en la localidad de Villa Sarmiento. Si bien no hubo víctimas fatales, el propietario del inmueble tuvo que ser asistido tras escapar de las llamas.

El incidente que despertó a todo el barrio ocurrió pasadas las 5AM. La primer versión es que podría haber sido una garrafa mal conectada en la cocina. El propietario, de 59 años, es no vidente y resultó herido. Los asistieron agentes del SAME.

El fuego fue combatido y controlado por bomberos del cuartel de Morón. Intervino personal de la Comisaría 5ta de Morón y UFI N°3, que abrió una investigación para confirmar las causas del siniestros y establecer riesgos en la cuadra.

Imágenes: Pablo Senzanonna (Facebook)