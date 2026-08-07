Enajenado mental: Suspendieron la investigación contra el joven que mató a su mamá en Castelar

La investigación contra el joven que confesó haber asesinado y enterrado a la mamá en su casa de Castelar, en junio pasado, fue suspendida luego de que una pericia confiara que Carlos Ignacio Costa Martínez presenta alteraciones en sus facultades mentales.

La causa cambió de planto cuando la jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano, que interviene en el caso por el intento de homicidio de su padre, recibió el informe forense en el que se establece que el acusado, de 24 años, “no presenta la capacidad para ejercer su derecho a defensa”.

Ante este escenario, pasó el dictamen al fuero provincial. Y el fiscal Javier Ghessi, de la UFI N°1 de Morón, solicitó que sea alojado en la Unidad Penal 34 de Melchor Romero, el cual está preparado para el abordaje de patologías psiquiátricas.

#Morón Un joven confesó haber matado a su madre: La hallaron enterrada en el fondo de su casa de Castelar Nortehttps://t.co/kTOk7k6Wog

La abogada, de 54 años, vivía sola en su domicilio de Arrecifes al 1200, según contaron vecinos. pic.twitter.com/WZ9D8yw4DY — Darío Albano (@albanodl) June 26, 2026

Mientras Martínez se encuentra alojado en un pabellón especial, el fiscal aguarda a obtener los resultados de las pericias psiquiátricas para resolver si el joven es declarado imputable o inimputable.

El 24 de junio el joven fue detenido por haber intentado matar a su papá, de 89 años. Se supo que el hombre y Carlos Ignacio discutían cuando este último lo apuñaló al menos tres veces y luego se dio a la fuga.

La escena se volvió aún más terrorífica cuando Martínez, mientras estaba bajo arresto en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, le confesó a un amigo lo que había sucedido con su mamá.

El compañero se presentó en una comisaría de la provincia donde denunció la confesión del joven, motivo por el cual se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en la vivienda ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200, donde hallaron en el patio enterrado el cuerpo de Graciela Martínez.

Agencia NA