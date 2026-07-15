Hallaron un arsenal: Detienen al dueño de un taller clandestino de recarga de municiones, en Haedo

Un importante operativo policial realizado en una vivienda de la calle Presidente Perón, en la localidad de Haedo, permitió secuestrar un arsenal de armas de fuego, desmantelar un taller clandestino de recarga de municiones y detener a un hombre de 65 años, quien quedó imputado por una serie de delitos de competencia provincial y federal.

La investigación se originó a partir de un episodio ocurrido el pasado 9 de julio, cuando, de acuerdo con la pesquisa, el acusado mantuvo una discusión con otro hombre y lo amenazó efectuando varios disparos intimidatorios con un arma de fuego. A partir de las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia autorizó el allanamiento de su domicilio.

Al ingresar a la propiedad, los efectivos encontraron una importante cantidad de armamento. Durante el procedimiento fueron secuestradas una escopeta calibre 12, tres pistolas —dos calibre 9 milímetros y una calibre .22—, un rifle calibre 5.5 milímetros y tres carabinas.

Además, los policías incautaron alrededor de 800 municiones intactas y seis latas que contenían una gran cantidad de proyectiles.

El hallazgo más relevante se produjo al inspeccionar una de las habitaciones de la vivienda, donde funcionaba un espacio acondicionado para la fabricación y recarga casera de municiones.

En ese lugar se encontraron distintos insumos utilizados para esa actividad, entre ellos pólvora, plomos y vainas servidas, además de maquinaria y herramientas específicas como una prensa, una máquina de tornería, una lupa y una balanza digital, elementos que fueron secuestrados durante el procedimiento.

Debido a la magnitud del material hallado, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Morón y el Juzgado Federal N° 2 de la misma jurisdicción.

Tras el operativo, ambos organismos judiciales avalaron las actuaciones y ordenaron la inmediata detención del hombre de 65 años, quien quedó imputado por los delitos de amenazas, resistencia a la autoridad, tenencia y portación ilegal de armas, además de acopio y fabricación clandestina de municiones.

La investigación continúa para determinar el origen del arsenal secuestrado y establecer si el material era utilizado únicamente por el detenido o si existían otras personas vinculadas a las actividades que se desarrollaban en la vivienda allanada.