Enero arranca con aumentos en el transporte público en Provincia y Ciudad de Buenos Aires

Desde este 2 de enero rigen nuevos incrementos en las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los boletos de los colectivos que circulan por la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 4,5%.

Con la tarjeta SUBE, el pasaje de colectivo pasará a costar entre $593,27 y $880,86, según la distancia recorrida y la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, el pasaje de subte también registra una suba similar: la tarifa pasa de $1.206 a $1.259, mientras que el Premetro alcanza los $440,67.

En la Provincia de Buenos Aires, para las líneas del 200 en adelante, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros sube de $655,61 a $685,11. Para trayectos de entre 3 y 6 kilómetros, la tarifa pasa de $730,42 a $763,28, mientras que el tramo de 6 a 12 kilómetros se incrementa de $786,61 a $822. En tanto, los viajes de entre 12 y 27 kilómetros tendrán un valor final de $880,86.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo hasta 3 kilómetros aumenta de $593,27 a $619,37. Los recorridos de entre 3 y 6 kilómetros pasan a costar $690, mientras que los viajes de entre 6 y 12 kilómetros se ubican en $743,15. Por su parte, los trayectos de 12 a 27 kilómetros quedan fijados en $796,34.

🚌💸 ¿Cuánto del sueldo se va en transporte urbano?



🔎 El indicador surge de la relación entre tarifa y poder adquisitivo provincial, medido como el % del salario neto destinado a 40 boletos mensuales (2 por día hábil).



🚨 Corrientes registra 4,85 %, la incidencia más alta del… pic.twitter.com/f1vPKVOyQE — aaeta (@aaeta_arg) December 15, 2025