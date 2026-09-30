Entradera en Morón Sur: Cinco delincuentes asaltaron a una familia y escaparon en su auto
Cinco delincuentes sorprendieron protagonizaron una violenta entradera en Morón Sur, donde sorprendieron a un vecino que se prestaba a guardar su vehículo en el garaje. Se metieron en la vivienda, habitada por una familia con cuatro menores, y terminaron escapando con dirección a La Matanza..
El episodio ocurrió cerca de las 21 del martes, en la calle Saavedra al 1100, casi esquina General Acha. Según trascendió, los delincuentes se movilizaban a bordo de un Volkswagen Gol gris oscuro y detectaron a la víctima cuando ingresaba su Peugeot blanco. En cuestión de segundos se acercaron a la propiedad y se metieron dentro de casa.
Pero la situación fue advertida por el barrio. Ante la reacción de los vecinos, que comenzaron a gritar, los cinco delincuentes finalmente abandonaron la propiedad y escaparon en el Peugeot 2008 de color blanco, en dirección a Don Bosco.
Las víctimas (un matrimonio con hijos de entre 2 y 14 años) no resultaron heridas. Sin embargo, la banda revolvió toda la casa y se llevó bolso con dinero efectivo, además de dos teléfonos celulares y documentación. La causa está a cargo de la UFI N°2 de Morón.