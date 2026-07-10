«Esclavizadores»: La PFA rescató a siete víctimas de explotación laboral rural, en Virrey del Pino

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina rescataron a siete personas que eran víctimas de explotación laboral en una zona rural ubicada en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, deteniendo a dos hermanos acusados de dicho delito.

El operativo fue resultado de diversas investigaciones y discretas tareas de inteligencia efectuadas por personal del Departamento Trata de Personas de esta Institución, encomendadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de Morón a cargo del Dr. Juan Manuel Culotta, Secretaría Nº 9 a cargo de la Dra. Mariana Sioli. Como resultado de las mismas, se estableció que en cuatro campos donde se realizaba cosecha frutihortícola, las víctimas eran sometidas a trabajo esclavo y vivían en condiciones de extrema precariedad.

Con el total de las pruebas aportadas, el magistrado ordenó cuatro allanamientos a dichas fincas. Durante los operativos, se recibió colaboración de un grupo de contención y de operadores de drones que realizaron sobrevuelos en la zona, los cuales permitieron ubicar rápidamente el desplazamiento de las víctimas con el fin de resguardar su integridad, fueron rescatadas siete personas. Asimismo, dos hombres argentinos de 65 y 68 años fueron detenidos y se secuestraron diversos elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que los damnificados fueron puestos a resguardo y contención por personal perteneciente al Programa de Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia.

Los detenidos junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.