Está fuera de peligro: Policía de civil recibió 5 disparos durante un intento de robo en Morón Sur

Un efectivo policial de 38 años resultó herido de varios disparos durante un intento de robo registrado durante la noche del jueves en Morón. Por el ataque buscan a dos delincuentes que se movilizaban en moto y escaparon del lugar.

El episodio ocurrió pasadas las 22 en la intersección de las calles Azul y Córdoba. Fuentes policiales indicaron que el agente circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado por dos motochorros con intenciones de robo.

La situación derivó en un enfrentamiento armado. El efectivo presentó cinco disparos, con orificios de entrada y salida. Las heridas fueron constatadas en el pie izquierdo, el brazo derecho y ambas nalgas. También trascendió un video en el que se escuchan varios disparos y se ve a los sospechosos en plena huida (uno en moto y el otro de a pie).

Tras un llamado de emergencia, una ambulancia del SAME llegó hasta el lugar y trasladó al policía al Hospital de Agudos Güemes de Haedo. El hombre ingresó lúcido, recibió las primeras curaciones y quedó internado mientras aguardaban los estudios médicos complementarios. De acuerdo con la información difundida, su vida no corría peligro.

La investigación quedó en manos de la comisaría Morón 2ª de Haedo, que inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar y localizar a los dos motochorros, que permanecían prófugos.