Femicidio en Ituzaingó: El joven detenido acusó al padrastro de su novia, Camila, por el crimen

Elías Barrionuevo, el joven de 19 años acusado de asesinar a su novia, Ruth Camila Castro el martes por la noche en Ituzaingó, filmó un video antes de ser detenido y acusó a su exsuegro por el desenlace: «No soy un femicida, yo la amaba».

El sospechoso señaló que concurrió en un auto de aplicación a la casa de la víctima para «buscar a su perrito», pero Ruth «no se lo quería dar» y acusó a su suegro de amenazarlo con «cagarlo a tiros».

Sentado y con varias fotos de la chica arriba de la mesa, Barrionuevo consignó que el hombre se dirigió a la cocina «para agarrar algo» y cuando decidió ir hacia ese sector comenzaron a forcejear hasta que «se escucharon disparos»: «Yo no sabía que era un arma».

«Los primeros dos disparos se escucharon rápido y después otro disparo cuando ya estábamos forcejeando los tres. Ella pasó por al lado (…) y se ve que le da un tiro, no nos dimos cuenta en el momento. Yo salgo corriendo atrás de ella, veo que sangraba y ella va corriendo desesperadamente para abrir con la llave el portón de afuera toda ensangrentada mientras el papá me cagaba a fierrazos», describió.

El presunto autor del crimen sostuvo que Jorge González, el progenitor de la damnificada que se encuentra fuera de peligro, le dio «dos culatazos» en la cara y agregó: «Yo en ese momento me desespero y le digo a ella que ‘banque’ mientras agonizaba en el piso y convulsionaba».

#Ituzaingó🚨 Antes de ser detenido, Elías Contreras grabó un video en el que niega ser un femicida y acusa al padrastro de Camila. Ella recibió un disparo en el cuello que le causó la muerte, mientras que su padrastro fue baleado.

Elías huyó y fue hallado por la Policía Rodríguez https://t.co/teIzAocG7h pic.twitter.com/sYBnD1HlSs — Darío Albano (@albanodl) September 10, 2026

Luego empezó a pedir ayuda hasta que Ruth falleció, por lo que sufrió un «estado de shock, estaba asustado» y huyó de la escena: «La veía muy mal, yo no sabía que había muerto, pensé que estaba bien».

Por la madrugada, se enteró del deceso de Castro y se justificó: «La amaba mucho, mi intención no era hacerle daño. No la maté, no soy un asesino, no soy un femicida. íbamos a vivir juntos, le pido disculpas a Débora (madre). Yo no fui, no hice nada».

Conforme al material audiovisual que fuentes policiales le proporcionaron a la Agencia Noticias Argentinas, Barrionuevo aseguró entre lágrimas que se quería «entregar» a las autoridades y aclaró que no lo hizo antes porque su objetivo era «decir la verdad».

«Íbamos a formar nuestra familia y ahora se me fue», concluyó Elías, quien se encontraba encapuchado al momento de la filmación.

El hecho ocurrió en una casa de Almagro al 2500 a raíz de una supuesta discusión. La víctima fue trasladada al Hospital Bicentenario, donde se constató su fallecimiento, mientras que su padrastro también fue ingresado en el mismo nosocomio con heridas de bala en ambas piernas. El sospechoso, mientras tantos, escapó y fue detenido hoy en una vivienda de General Rodríguez. También fueron aprehendidos dos adultos que le dieron albergue estando prófugo.