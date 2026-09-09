Femicidio en Ituzaingó: Un joven de 19 le disparó a su novia, baleó al suegro y escapó

Una adolescente de 18 años fue asesinada este martes por la noche por su novio, en medio de una fuerte discusión que se registró en una vivienda ubicada en Almagro y Peredo, de Ituzaingó.

Por causas que la policía está tratando de establecer, un joven de 19 años oriundo de Merlo le disparó en el cuello a su novia y luego también hirió en las piernas al padre de la chica, que por ahora se encuentra fuera de peligro.

La víctima, identificada como Ruth Camila Castro, fue trasladada al Hospital del PAMI Ituzaingó, donde se constató su fallecimiento, mientras que su progenitor también fue ingresado con heridas de bala en ambas piernas.

Identificado como E.B. por sus iniciales, el presunto agresor tiene 19 años y continúa prófugo.

La causa quedó bajo secreto de sumario y los efectivos revisan cámaras y testimonios para reconstruir lo ocurrido. Desde la Comisaría 4ª informaron que el rastrillaje sigue activo hasta lograr la detención del sospechoso ésta misma madrugada.

Fuente: Facebook, X