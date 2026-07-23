Femicidio en Merlo: Asesinó a golpes a su mujer y después se tiró a las vías del tren Sarmiento

Una mujer de 50 años fue encontrada asesinada a golpes y ahorcada en una vivienda del partido de Merlo, mientras que su novio, el presunto femicida, se arrojó ésta mañana a las vías del ramal Sarmiento de trenes.

Fuentes policiales informaron que la hermana del occiso, identificado como Sergio Rodrigo Cuello, de 32 años, denunció haber hallado muerta a su cuñada —Carina Elizabeth Salcedo— en el domicilio de la calle Formosa al 1500.

La damnificada apareció con golpes en el rostro y una chalina alrededor del cuello, al tiempo que, de acuerdo con distintos testimonios, durante la noche se escucharon gritos y discusiones entre la mujer y su pareja, quien habría sido el autor del crimen.

Tras el hecho, Cuello se lanzó a las vías y fue arrollado por una formación del Sarmiento, entre las estaciones de Merlo y Padua, motivo por el cual el servicio estuvo limitado por algunas horas entre las estaciones de Once y Castelar.

Peritos de la Policía Científica concurrieron a la escena para llevar a cabo los análisis de rigor y efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Policía Bonaerense analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona.

La UFI 12 del Departamento Judicial de Morón intervino en el caso y lo caratuló como femicidio seguido de suicidio, al tiempo que solicitó la realización de la autopsia a Salcedo.

A su vez, se constató que no se radicaron denuncias por violencia de género contra el aparente victimario, conforme a lo indicado por la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo.