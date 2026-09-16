Golpe comando: Roban camión de pañales y los encuentran en una propiedad de Virrey del Pino

Un camión que transportaba pañales, entre otras mercaderías, fue robado el lunes por un grupo de delincuentes armados sobre la Autopista Presidente Perón y terminó siendo encontrado dentro de una vivienda de Virrey del Pino.

Por el hecho fueron detenidas tres personas, mientras que la Justicia investiga sus responsabilidades en el robo y el posterior ocultamiento de la carga.

El asalto ocurrió este lunes alrededor de las 8.15, cuando dos hombres circulaban en un Mercedes Benz 710, perteneciente a la empresa de logística DIGUO, con destino a Gregorio de Laferrere y González Catán.

Según la denuncia, a la altura de Claudio Debussy fueron interceptados por dos vehículos, entre ellos un Toyota Corolla blanco. De los rodados descendieron entre tres y cuatro hombres armados que los obligaron a bajar del camión y se llevaron la totalidad de la carga.

Los delincuentes también se llevaron a los dos trabajadores. Los mantuvieron privados de su libertad durante alrededor de dos horas y finalmente los liberaron en la colectora de la autopista, en la zona de avenida Patricios, en Merlo. Desde allí pidieron ayuda y dieron aviso al 911. Ambos fueron trasladados a la DDI Morón y no presentaban lesiones.

La investigación tuvo un giro después de que los investigadores recibieran información sobre el robo y obtuvieran un dato que ubicaba al camión en la calle Alborada, en Virrey del Pino.

Con colaboración del GTO de la jurisdicción, los investigadores comprobaron que el Mercedes Benz se encontraba dentro de un domicilio. La Justicia ordenó entonces mantener una consigna en el lugar hasta obtener la orden de allanamiento.

El operativo se concretó este martes en una vivienda ubicada en Alborada 6311. Allí fue recuperado el camión Mercedes Benz 710, patente DOG-572, junto con parte de la mercadería denunciada como robada: 109 packs de pañales Babysec de distintos talles.

Durante el procedimiento fueron detenidos Héctor Carlos Esteban Silva, de 63 años; Alejandra Elisabeth Aquino, de 49; y Julieta Valentina Soledad Silva, de 20.

La causa está a cargo de la UFI N°9 y el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Morón. De acuerdo con la imputación comunicada por el Ministerio Público Fiscal, Silva quedó acusado por robo agravado y privación ilegítima de la libertad, mientras que Aquino y Julieta Silva fueron imputadas por encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.

La investigación continúa para determinar la participación de los detenidos y establecer quiénes fueron los integrantes del grupo que interceptó el camión sobre la autopista.