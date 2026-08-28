González Catán: Motochorro fue herido por una policía al intentar robar una estación de servicio

Un motochorro de 17 años fue baleado por una mujer policía que evitó el intento de robo en una estación de servicio YPF de González Catán. El adolescente quedó hospitalizado, mientras que el conductor del rodado logró escapar.

De acuerdo a la información policial, la agente se encontraba de franco cargando combustible, cuando cerca de las 5.20 de la mañana este viernes llegó una pareja de jóvenes en moto a la YPF ubicada sobre Ruta 21 y Calderón de la Barca.

Ante el ataque de los motochorros, la oficial respondió con su arma reglamentaria con disparos en serie. Como consecuencia del intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes recibió un impacto de bala y cayó herido en el lugar.

La policía, en tanto, resultó ilesa y no sufrió heridas durante el enfrentamiento. A pocos metros del sospechoso herido, los efectivos que llegaron posteriormente encontraron un arma de fuego, que fue secuestrada como parte de la investigación.

El segundo integrante del grupo logró escapar del lugar y permanece prófugo. Los investigadores trabajan para identificarlo y determinar su paradero, mientras avanzan con las actuaciones correspondientes para esclarecer la secuencia.

El hecho quedó bajo investigación de las autoridades judiciales y policiales, que deberán determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el intento de robo y el posterior intercambio de disparos.