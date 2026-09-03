04/09/2026

Grooming: Detienen en Castelar a un profesor de guitarra acusado de distribuir pornografía infantil

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Un profesor de guitarra acusado de captar menores en redes sociales con fines sexuales fue detenido hoy en su casa de Castela Norte. El acusado, identificado como Maximiliano Ruiz Díaz, habría creado perfiles falsos en los que exigía contenido explícito bajo intimidación y los utilizaba para divulgar archivos de abuso infantil.

La investigación tuvo su inicio cuando el padre de una adolescente denunció en sede fiscal que su hija había sido hostigada y amenazada a través del perfil de Instagram para que enviara material íntimo.

La causa quedó a cargo de la fiscal Marisa Monti, de la UFI N° 9 de Morón, y con los primeros informes se pudo detectar que el mencionado presentaba reportes en la organización National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), dedicada a combatir la explotación infantil.

Dichos informes estaban vinculados al delito de distribución de material de abuso sexual infantil, por lo que se iniciaron tareas de ciberpatrullaje, análisis de cuentas y trazabilidad IP.

De dichas labores se estableció que el imputado identificado como Maximiliano Ruiz Díaz creaba perfiles falsos para captar menores (martuuherrera5, pilarotero.privvv, sofiaecheverri40, privvv.pilu, entre otros) desde donde les exigía contenido explícito bajo intimidación y donde, además, divulgaba archivos de abuso infantil.

La trazabilidad IP permitió determinar que las conexiones se impactaban unívocamente en el domicilio ubicado en la calle Padre Arrieta al 1777, en Castelar, partido de Morón.

De esta manera, la UFI a cargo de la causa solicitó un allanamiento en el inmueble, el cual fue autorizado por el juez Esteban Juliano, donde se logró la detención de Ruiz Díaz, quien se desempeñaba como profesor de guitarra.

A su vez, se incautaron dos celulares, un CPU, una Tablet, una computadora y la guitarra eléctrica que utilizaba para dar clases.

La causa se encuentra caratulada como grooming y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

Agencia NA

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