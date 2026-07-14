Guerra narco en Ciudadela: Apareció un cuerpo incinerado en las calles del “Fuerte Apache»

El cuerpo de un hombre fue encontrado incinerado este lunes en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como «Fuerte Apache», de la localidad bonaerense de Ciudadela, y la Justicia sospecha que el hecho se trató de un supuesto ajuste de cuentas.

Fuentes policiales que la víctima presentaría un disparo de arma de fuego en la cabeza, mientras que el hallazgo se registró en el Nudo 6 de ese complejo habitacional, situado en el partido de Tres de Febrero.

Asimismo, se indicó que el cuerpo hallado es de un hombre de entre 25 y 30 años y de tez blanca y el descubrimiento se produjo este lunes alrededor de las 15:30.

En ese momento, una dotación de Bomberos Voluntarios del Cuartel Central de Ciudadela había acudido a la zona para combatir un incendio que se acababa de declarar allí, pero al arribar ese personal vio el cuerpo envuelto en llamas.

Los bomberos extinguieron rápidamente el fuego y evitaron así que las llamas se propagaran hacia los contenedores cercanos, al tiempo que enseguida llamaron a la Policía Bonaerense.

Trabajó en el lugar efectivos de Policía Científica para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del hecho.

Por su parte, l Justicia ordenó realizar una autopsia y dispuso pericias complementarias, que buscarán establecer la causa médica del fallecimiento.

Asimismo, los peritos trataban de establecer la presencia d ehuellas de terceras personas, mientras que los uniformados buscaban las cámaras de seguridad de la zona, sobre todo una del Municipio ubicada a unos 50 metros del lugar.

Los vecinos del «Fuerte Apache» relataron que durante la madrugada se produjo una intensa balacera entre bandas que se disputaban el territorio narco.

(NA)

#TresdeFebrero GUERRA NARCO CON AMETRALLADORAS, LLUVIA DE DISPAROS Y UNA FEROZ DISPUTA POR EL TERRITORIO EN FUERTE APACHE: FUSILARON A UN DEALER, TIRARON EL CADÁVER EN LA CALLE Y LO QUEMARON EN UN CARRO FRENTE A UNA PLAZA LLENA DE NIÑOS



El macabro asesinato ocurrió en el… pic.twitter.com/zFOh4QsFI9 — 24con (@24conurbano) July 14, 2026