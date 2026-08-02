Habría fallado una estufa a gas: Hallan muertos a padre e hija, en una vivienda de Morón Sur

Luego de varios días de incomunicación con la familia, la Policía halló sin vida a un anciano de 89 años y a su hija de 62 en una vivienda de Anunciación al 3500, en Morón Sur. Las primeras pericias apuntan a una intoxicación a causa de una estufa a garrafa.

Tras la denuncia de un familiar de las víctimas, efectivos de la Comisaría 4ª de Morón Sur se acercaron a la vivienda y percibieron un fuerte olor nauseabundo. Con la autorización de la familia ingresaron forzando la entrada y se encontraron con el dramático panorama en el dormitorio principal: recostado sobre la cama yacía el dueño de casa, identificado como Antonio Gómez, mientras que a un costado del colchón se encontraba el cuerpo de Mónica Patricia Gómez

Los profesionales del SAME que arribaron de urgencia constataron que ambas personas llevaban varios días fallecidas.

En la inspección ocular realizada por la Policía Científica se observó una estufa a garrafa ubicada a los pies de la cama, por lo que la principal hipótesis de los investigadores se orienta a una falla en el artefacto o una fuga del fluido que desencadenó el fatal desenlace mientras la vivienda permanecía cerrada.

La causa quedó a cargo de la fiscal Silvana Bonini, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Morón, quien caratuló el hecho preventivamente como «Averiguación de causales de muerte» y ordenó el traslado de los restos a la morgue para las correspondientes autopsias. Por el momento, la justicia descartó la intervención de terceros.