Histórico barra del Rojo: Acusado de narco, detienen en su casa de Moreno al «Bebote» Álvarez

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron hoy en su casa de Moreno a Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez, histórico jefe de la barra de Independiente, acusado de integrar una organización narcocriminal de alcance internacional, dedicada al tráfico de drogas de diseño desde España y al ingreso de cocaína desde Bolivia.

La detención se concretó durante una serie de cinco allanamientos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la provincia de Salta, por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, Secretaría Nº3, a cargo del Dr. Damián Mazzucco.

La investigación se originó tras el hallazgo, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, de aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite provenientes de la ciudad de Barcelona, España.

A partir de ese procedimiento, los investigadores lograron avanzar sobre una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. En una primera etapa se realizaron 27 allanamientos en las provincias de Buenos Aires y Salta, que permitieron detener a 11 integrantes de la organización y secuestrar estupefacientes, divisas, vehículos y dispositivos tecnológicos de interés para la causa.

Así investigamos. Así allanamos. Así encontramos y detuvimos a Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez.

Seguimos trabajando para combatir el narcotráfico y sus estructuras criminales. pic.twitter.com/UNiHmqCNSb — Policía Federal Argentina (@PFAOficial) August 28, 2026

Posteriormente, el análisis forense de los teléfonos celulares y de la documentación incautada, permitió profundizar la investigación e identificar a nuevos integrantes y colaboradores de la estructura, así como reconstruir movimientos financieros, tareas vinculadas con la logística de la organización y conexiones con sus principales referentes.

En ese contexto, los investigadores establecieron la presunta vinculación de Álvarez con la organización narcocriminal, lo que motivó que la justicia ordenara su inmediata detención y nuevos allanamientos para avanzar sobre el resto de la estructura.

Finalmente, durante los procedimientos realizados por la División Operaciones Federales de la PFA, los efectivos localizaron y detuvieron a “Bebote” Álvarez, quien quedó a disposición del magistrado interventor. La causa continúa en investigación por infracción a las leyes 23.737 y 22.415 (Ley de Drogas y Código Aduanero).