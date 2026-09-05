Hot Rod 2026: Llega a la Base de Morón la exposición de «autos de época» y aviones históricos

El domingo 6 de septiembre el Museo Nacional de Aeronáutica, ubicado en las instalaciones de la Base Aérea de Morón Sur (Eva Perón 2200), abrirá sus puertas al Encuentro Nacional que organiza la Asociación Argentina Hot Rod.

En una nueva edición de este Encuentro Nacional, la plataforma del Museo se transformará en una pista de exhibición al aire libre donde convivirán dos mundos que comparten la misma esencia: historia, mecánica y potencia.

Cabe destacar que, en el predio del Museo Nacional de Aeronáutica, podrán encontrarse vehículos y ejemplares históricos de todo el país, con food trucks, shows en vivo y premios en una jornada para toda la familia.

El atractivo principal de esta propuesta, será el contraste entre las icónicas aeronaves que integran el patrimonio de la Fuerza Aérea Argentina y cientos de automóviles clásicos personalizados.

Más que una simple muestra estática, el encuentro se plantea como una experiencia integral: los asistentes podrán recorrer la exhibición de vehículos y disfrutar de la colección permanente del Museo.

Para todos aquellos propietarios de ejemplares Hot Rod que deseen exhibir su automóvil, deberán realizar la inscripción de su vehículo a través der un formulario de registro que se encuentra disponible en las redes oficiales de la organización.

Todos los interesados en asistir a esta cita que promete una icónica fusión entre aviación y automóviles clásicos modificados, deberán adquirir un bono contribución de $10.000 para el público general, mientras que los menores de 12 años accederán sin cargo al Museo Nacional de Aeronáutica, que se encuentra ubicado sobre la Avenida Eva Perón al 2200, en la localidad de Morón, provincia de Buenos Aires.

Este evento, organizado por la Asociación Argentina Hot Rod, cuenta con el apoyo del Museo Nacional de Aeronáutica, consolidando de esta manera, un vínculo que fusiona la cultura fierrera con la preservación de la historia de la aviación argentina.