Hurlingham: Cayó el joven que asesinó a sangre fría a un amigo, tras una discusión en la calle

Sebastián Demichelis, el joven de 18 años que era intensamente buscado por la Policía, sindicado como el autor de los disparos que terminaron con la vida de Diego Consencao (32), tras una discusión en Hurlingham, fue detenido anoche, luego de atravesar las últimas 48 horas como prófugo de la Justicia. Su cómplice de 17 ya había sido antes aprehendido.

El crimen tuvo lugar el pasado 29 de octubre, cuando tres hombres cruzaban la intersección de las calles Bradley e Inés de Pons, dos de ellos en bicicleta, en ese momento Consencao, que llegaba en uno de los rodados, tuvo un entredicho con Demichelis, este sacó del morral una pistola calibre 40 y ejecutó dos disparos sobre la víctima.

El hombre de 32 años forcejeó para que no lo alcanzara el segundo disparo, lo que fue en vano y corrió por algunos metros, mientras que el agresor retomó al lugar, el menor de edad le cedió su transporte y mientras el homicida se retiró en bicicleta, Moran lo hizo a pie.

El vehículo de Consencao quedó tendido en medio del asfalto hasta que llegó la policía y constataron que el hombre contaba con dos heridas de arma de fuego, en el tórax y la pelvis por lo que fue trasladado al hospital zonal.

La víctima alcanzó a manifestar que, mientras circulaba en su bicicleta, discutió con dos hombres, uno de ellos conocido del barrio como Demichelis. El mismo atacado recordó que el agresor le disparó y luego se dio a la fuga.

La víctima permaneció algunas horas en estado crítico y luego falleció, mientras que la Policía Científica incautó tres vainas servidas y un plomo del mismo calibre y el hecho fue caratulado como homicidio.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el mismo día se logró la aprehensión de Moran, así como establecieron que el restante imputado ya registraba antecedentes penales por robo calificado.

Tras tareas de investigación, personal de la DDI de Morón estableció ayer el paradero de Demichelis y se efectivizó el arresto en la calle Matín Alzaga 734.