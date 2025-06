Indagan al policía: Despidieron a Thiago, el niño que murió tras recibir un balazo en La Matanza

Los familiares de Thiago Correa despiden este lunes, tras el velatorio, los restos del niño de siete años que murió el viernes pasado tras recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo en el barrio Almafuerte, del partido de La Matanza.

Por otra parte, se espera la indagatoria del policía federal que está imputado por el delito de «homicidio culposo con dolo eventual». Para los ministros de Seguridad de Nación y Provincia se trató de un caso de «legítima defensa».

El auto que trasladaba el cuerpo del pequeño junto con otros vehículos que lo acompañaban pasó por el Colegio Santa Rosa, a donde asistía el niño, mientras que luego pasó por el Club Unidos de La Tablada, donde Thiago jugaba al fútbol y, finalmente, el recorrido concluyó en el cementerio Parque.

“La muerte de mi hijo es un dolor que no me lo puede sacar nadie. No tengo palabras”, dijo Fabián, el papá de Thiago Correa en diálogo con Splendid AM990.

En tanto, la imputación del policía que efectuó el disparo que dio en la cabeza del pequeño tomó un nuevo rumbo en las últimas horas, ya que, el fiscal a cargo del caso cambió la acusación del implicado de legítima defensa a homicidio con dolo eventual, por lo cual Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, será indagado a partir de este delito el lunes.

💬 MUERTE DE THIAGO: BULLRICH HABLA EN A24



''El 90% de los tiros caen sobre los delincuentes y lamentablemente una bala sigue su recorrido''.



''Los códigos no se interpretan por ideología''.



👉 Seguí en #OtraMañana pic.twitter.com/FGLGv0bDv7 — A24.com (@A24COM) June 9, 2025

[AHORA] "El policía no salió a matar a nadie": Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, cree que "es exagerado" el "dolo eventual" contra Facundo Aguilar Fajardo, tras la muerte de Thiago Correa, porque tuvo que "responder" ante "una amenaza letal".



📹 @UrbanaPlayFM https://t.co/YLgLNXAfrd pic.twitter.com/YzszE25zYT — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 9, 2025

El hecho ocurrió el jueves pasado, cuando cuatro delincuentes intentaron asaltar a un efectivo que se encontraba fuera de servicio en la localidad de Villa Madero. El oficial, que estaba acompañado de la madre, respondió con su arma reglamentaria y en medio del tiroteo, una bala impactó en el niño, que estaba esperando el colectivo con su padre.

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, consideró «exagerado» la imputación de «dolo eventual» contra el agente.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, responsabilizó directamente a los delincuentes por lo ocurrido y sostuvo que el oficial actuó en legítima defensa. “El que sale a robar en banda es el responsable del homicidio de Thiago. El policía no salió a robar, salió con su madre camino a la Policía Montada”, afirmó.

“De ninguna manera se puede culpar a una persona por hacer lo que tiene que hacer un policía”, agregó en el canal A24.

Bullrich expresó su indignación con el fiscal: «Estoy indignada con el fiscal. El fiscal dice que es exceso de legítima defensa… Es decir que el policía fue a matar». Sostuvo que este tipo de carátulas desmotivan a las fuerzas policiales y prometió respaldo legal para el agente involucrado: «Vamos a ir con todos los cuerpos legales a defenderlo».