Isidro Casanova: Robaron un auto y quedaron filmados por una cámara mientras escapaban

Delincuentes quedaron grabados por la cámara de un auto que robaron en Isidro Casanova, partido de La Matanza, en medio del temporal que azotaba el AMBA el viernes pasado. El conductor tuvo que dejar el vehículo y terminó detenido.

El hecho ocurrió el viernes pasado a las 21.06, cuando la víctima llegó a su casa en su Toyota Corolla blanco. Segundos antes había bajado una mujer, que sería su esposa. En ese momento, un Toyota Etios rojo se detuvo delante del vehículo y de él bajaron cuatro delincuentes armados.

Aunque no se resistió, el hombre recibió un golpe en la boca antes de que escaparan con su vehículo. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la cuadra, se lo ve caminar resignado por la vereda, con la boca ensangrentada, mientras los delincuentes se alejan. Segundos después comenzó a sonar la alarma vecinal.

Los delincuentes nunca advirtieron que el auto contaba con cámaras que registraban tanto el interior como el exterior. Gracias a esas imágenes se pudo reconstruir casi minuto a minuto la fuga y las conversaciones que mantuvieron mientras escapaban.

En paralelo, una cámara de seguridad de la cuadra registró otro detalle clave: el delincuente que luego manejó el vehículo robado efectuó un disparo intimidatorio al aire en medio del robo.

Mientras escapaban, uno de los asaltantes revisó a la víctima y le dijo a su cómplice: “No tiene nada, ya lo revisé, ya lo revisé”. Instantes después, el acompañante le ordenó al conductor: “Dale, arrancá para adelante, gato”.

Antes de acelerar, el conductor le pidió: “Cerrá la puerta bien, cerrá la puerta”. Y apenas iniciaron la fuga lanzó otra advertencia: “Guarda que dejé la pistola por acá, guarda que está cargada”.

Durante los primeros metros del recorrido comenzaron a sonar las alarmas del vehículo porque ninguno llevaba colocado el cinturón de seguridad. Ambos se lo abrocharon y continuaron la marcha, sin imaginar que el verdadero problema aparecería pocos minutos después.

La víctima tenía instalado un sistema cortacorriente y, apenas ocurrió el robo, dio aviso a la empresa encargada del dispositivo. Poco después, el vehículo comenzó a presentar fallas hasta quedar completamente inmovilizado.

Dentro del auto, los delincuentes intentaban entender qué ocurría. “La presencia, gato”, comentó uno de ellos, convencido de que el inconveniente estaba relacionado con la llave inteligente del Corolla. El conductor respondió de inmediato: “Hay que llamar a los otros, gato”.

Luego, el conductor agarró su celular y llamó al resto de la banda. “No tiene la llave esto. ¿Te paso mi ubicación o qué hacemos? ¿Vamos a traer algo más?”, preguntó.

Del otro lado de la comunicación le respondieron: “Llevalo hasta donde puedas”. Y el ladrón contestó: “Estoy yendo para el barrio, por eso”. Mientras tanto, su acompañante revolvía el interior del Corolla buscando objetos de valor.

Al comprobar que el auto ya no podía seguir circulando, el conductor volvió a comunicarse con sus cómplices y lanzó una propuesta que también quedó registrada por la cámara. “Si encontrás un coche, frenale gato, que tenemos la pistola y vamos a robar otro”, dijo.

Antes de abandonarlo, ambos revisaron nuevamente el habitáculo y hasta abrieron el baúl para verificar si había algo de valor. Finalmente, regresaron al Toyota Etios rojo en el que habían llegado. Toda la secuencia duró menos de cinco minutos.

La fuga continuó en el Etios, aunque tampoco llegó demasiado lejos. Según informaron fuentes de la investigación a TN, ese vehículo también era robado: había sido sustraído previamente en Morón.

Luego de un alerta radial, efectivos de la Policía Bonaerense iniciaron una persecución que terminó cuando el Etios cayó a un zanjón, en la zona de Rafael Castillo.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes emprendieron la fuga, efectuando disparos de arma de fuego contra el personal policial. Implementado un operativo cerrojo, se logró la interceptación del auto Etios, procediéndose a la aprehensión del sospechoso Enzo Ezequiel González.

El caso quedó en manos de la UFI Nº13, del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Maroto.

🚨 ROBARON UN AUTO Y QUEDARON GRABADOS



Quedó el registro de su conversación al huir.#A24 pic.twitter.com/zsMuId61kV — A24.com (@A24COM) August 3, 2026