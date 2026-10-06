Ituzaingó: Cayó una banda que contactaba a sus víctimas a través de Whatsapp para así asaltarlos

Ocho sospechosos de entre 21 y 41 años fueron detenidos este lunes en Ituzaingó, acusados de integrar una banda que clonaba números de WhatsApp para captar víctimas, con falsas ofertas de cambio de divisas, para luego asaltarlas a punta de pistola.

Para atraparlos, los investigadores realizaron una operación encubierta autorizada por la fiscalía descentralizada N°1 de Ituzaingó mediante la simulación de una compra de divisas. Los sospechosos fijaron un punto de encuentro en Lucero al 1400, donde cayeron cuatro sospechosos. Además, secuestraron el auto de la banda, un Volkswagen Gol Trend gris, una pistola calibre 9 milímetros réplica, dinero, cuatro celulares y prendas utilizadas durante los robos.

La causa comenzó a tomar forma a partir de distintos hechos registrados durante septiembre. Entre ellos figura el asalto sufrido el 18 de ese mes por un hombre de 75 años, vecino de Castelar, y otro ocurrido el 21 de septiembre, cuando la víctima fue un joven de 23 años domiciliado en Merlo.

Los episodios fueron investigados como robos agravados por el uso de arma de fuego, combinados con una maniobra previa de engaño telefónico.

🚨 FINGÍAN SER VENDEDORES DE DÓLARES, TE CITABAN, TE ROBABAN: HAY 8 DETENIDOS

– La policía de Ituzaingó desarticuló una banda internacional.

– Hay cuatro colombianos presos y también cuatro argentinos. pic.twitter.com/dDfhWXsFVs — Vía Szeta (@mauroszeta) October 6, 2026

El lunes, una alerta del sistema de lectura de patentes del Centro de Operaciones de Ituzaingó permitió localizar un Volkswagen Gol Trend gris que había sido vinculado a los hechos. El vehículo fue interceptado durante un operativo cerrojo en la zona de Juan Manuel de Rosas y Coronel Barcala.

En su interior viajaban cuatro hombres de nacionalidad colombiana. De acuerdo con la información del caso, uno de ellos residía en Moreno, otro en el barrio porteño de Constitución, un tercero tenía como último domicilio La Plata y el restante no había aportado domicilio.

Durante el procedimiento fueron secuestrados una réplica de pistola 9 milímetros, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares y distintas prendas de vestir que serían analizadas para determinar si fueron utilizadas durante los asaltos.

A partir de esas detenciones, los investigadores montaron una segunda operación para dar con el resto de la organización. Con autorización de la fiscalía, simularon una nueva compra de dólares y lograron que los sospechosos fijaran como punto de encuentro la calle Lucero al 1400, en Ituzaingó.

Cuando llegaron al lugar fueron detenidas otras cuatro personas, todas argentinas y con domicilios en la Ciudad de Buenos Aires, Hurlingham y otros puntos del área metropolitana.

En ese segundo procedimiento fueron secuestrados un Ford Focus gris, una motocicleta Bajaj Rouser NS400Z y otros cinco teléfonos celulares.

Un operativo cerrojo terminó con la detención de cuatro malvivientes, en la esquina de José María Paz y Barcala, Ituzaingó.