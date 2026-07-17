Ituzaingó: La PFA capturó a un brasileño acusado de robarse 50 mil dólares de billeteras virtuales

Efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron con fines de extradición a un hombre de nacionalidad brasilera, sobre el que pesaba un pedido de captura internacional a solicitud de las autoridades judiciales de la República Federativa de Brasil, por el delito de «Hurto agravado».

La presente detención se enmarca en las acciones desarrolladas por personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de esta Institución, en el ámbito del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (El Pacto 2.0) con la coordinación de la Oficina Central Nacional Buenos Aires – Interpol PFA y conjuntamente con las tareas de inteligencia criminal desarrolladas por la Unidad de Apoyo a las Investigaciones sobre Prófugos (FIS) de Interpol, así como al permanente y fluido intercambio de información operativa mantenido con la OCN – Brasilia, lo que permitió localizar y detener al requerido.

De acuerdo con la investigación llevada adelante por las autoridades brasileñas, al detenido se le atribuye haber participado en la sustracción de las claves de acceso a las billeteras virtuales de la víctima, ocasionando un perjuicio económico estimado en 50 mil dólares.

En consecuencia, se dio intervención al Juzgado Federal Criminal y Correccional N°3 de Morón a cargo del Dr. Juan Manuel Culotta, Secretaría N°9 a cargo de la Dra. Mariana Sioli.

Con el total de los datos obtenidos, los efectivos federales individualizaron y detuvieron al involucrado sobre la calle Soriano al 1600 en el partido de Ituzaingó. El detenido quedo a disposición del magistrado interventor aguardando las medidas procesales de rigor y a la espera de su extradición.