A la espera del Papa León XIV, éste sábado se realizará la 52° Peregrinación Juvenil a Luján

Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, éste sábado 3 de octubre se realizará la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján. La consigna fue presentada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de Buenos Aires como eje espiritual de una nueva edición de la tradicional caminata hacia el Santuario.

La propuesta de este año pone el foco en la comunión, el reencuentro y la fraternidad. La organización plantea que el camino hacia Luján permite dejar de lado las diferencias para reconocerse como hijos de una misma Madre y compartir las intenciones, agradecimientos y pedidos que cada peregrino lleva consigo.

La frase elegida para 2026 propone entender la peregrinación como mucho más que una caminata. El “abrazo” de la Virgen de Luján aparece como una imagen de protección y encuentro, mientras que la palabra “hermanos” pone en primer plano la idea de una comunidad que comparte un mismo camino.

Desde el Santuario explicaron que el lema funciona como una invitación al reencuentro y la unidad, con el diálogo como uno de los elementos centrales. La experiencia de caminar junto a otros busca que el esfuerzo individual se transforme también en una experiencia comunitaria.

La consigna también se relaciona con una característica histórica de la peregrinación: personas de distintas edades, procedencias y realidades se encuentran durante el trayecto hacia la Basílica. Este año, la organización vuelve a proponer que cada peregrino pueda reconocerse en el otro y compartir el camino.

El sáb 3 de oct la imagen peregrina saldrá a las 10hs desde @sanca_liniers

La Misa de la @arzbaires se celeb a las 23:30hs del sáb 3 de oct y estará presda por Mons. García Cuerva.

La Misa central se celeb el dom 4 de oct desde las 7:00hs y estará presda por Mons.García Cuerva. pic.twitter.com/h0m6deDmxQ — Peregrinación Luján (@LaPereLujan) September 27, 2026

La Peregrinación Juvenil a Luján tiene sus raíces en 1975, cuando un grupo de jóvenes comenzó a caminar desde Liniers hasta el Santuario bajo el lema “La juventud camina a Luján por la Patria”. Con el paso de los años, aquella iniciativa se convirtió en una de las principales expresiones de fe popular del país.

La edición 2026 conserva ese espíritu de encuentro y oración, aunque incorpora una consigna centrada especialmente en la fraternidad y la comunión. La estampa y los materiales oficiales fueron difundidos como parte de la preparación espiritual para la caminata.

Este año, además, la peregrinación se desarrollará en la antesala de la llegada del papa León XIV a Luján, prevista para unas semanas después. La ciudad espera una importante llegada de fieles y se prepara con un operativo que contempla puestos sanitarios y de asistencia a lo largo de los aproximadamente 60 kilómetros del trayecto.

La peregrinación es libre y gratuita y no requiere inscripción para quienes quieran realizarla. La organización cuenta además con miles de voluntarios y puestos de apoyo y sanitarios a lo largo del trayecto. Para 2026, la imagen peregrina partirá el sábado 3 de octubre a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, rumbo a la Basílica de Luján.

El recorrido mantendrá el trazado habitual. Luego de dejar Liniers, los caminantes pasarán por Morón, Merlo, Moreno, Francisco Álvarez y General Rodríguez, antes de ingresar a la ciudad de Luján para completar el trayecto.

Durante la peregrinación funcionarán puestos de hidratación, atención médica y acompañamiento espiritual, organizados con la colaboración de voluntarios, instituciones y municipios por donde pasa la caminata.

Estos espacios permitirán asistir a los peregrinos con agua, primeros auxilios y atención ante inconvenientes frecuentes como ampollas, contracturas, agotamiento o deshidratación. Además, la organización recomienda utilizar calzado previamente amoldado, ropa cómoda y llevar abrigo para enfrentar las bajas temperaturas de la noche.

El cierre de la peregrinación tendrá lugar frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde la concentración de fieles aumentará desde las primeras horas del domingo. Allí se celebrará la misa central a las 7 del domingo 4 de octubre, uno de los momentos más importantes de esta histórica manifestación de fe, que desde hace más de cinco décadas convoca a cientos de miles de personas de distintos puntos del país.