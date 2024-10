Fiscalía pidió 7 años de cárcel para L-Gante por el secuestro de un agente municipal de Moreno

El Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes definirá el lunes 28 de octubre el futuro de Elián Valenzuela, más conocido como “L-Gante”. Este viernes, en su alegato, el fiscal Adrián Landini pidió una condena de siete años de cárcel para el cantante de cumbia 40-40, al acusarlo de los delitos de “amenazas, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado”.

El artista llegó a juicio a raíz de que, en mayo del 2023, fue denunciado por Darío Gastón Torres y Rosa Catalina Passi, dos empleados municipales del partido bonaerense de General Rodríguez.

“El señor Elián Valenzuela, en vez de recurrir a la Justicia, intentó solucionar las cosas a su modo; su modo está fuera de la ley y la ley es igual para todos. Estamos claramente ante los delitos de daño y amenazas agravadas”, sostuvo el fiscal.

Este viernes, además de la fiscalía, estaba previsto que la querella y la defensa brinden sendos alegatos de cierre, antes de que finalmente se conozca el veredicto.

Por este caso L-Gante, de 24 años, estuvo preso desde el 6 de junio hasta el 8 de septiembre del año pasado.

Tras los alegatos de los abogados de las víctimas y de la defensa, encabezada por el abogado Luciano Locatelli, L-Gante hizo uso de su derecho de decir sus últimas palabras antes del veredicto: “Soy una persona inocente».

«Estoy en esta sala de juicio porque no quise poner dinero. Tienen una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso las personas a las que estoy mirando ahora mismo [por los abogados de los denunciantes]. Por dentro estoy muy enojado por esta situación, mi oficio son otras cosas. Estoy muy interesado en estudiar Derecho. Yo no me creo Dios, sí creo mucho en Dios. Se me hace muy desagradable estar en frente de personas que se creen profesionales y quieren hablar de leyes y Justicia. Repito: hoy en día estoy acá por no dejar que ningún… me guardo la palabra, quiera quitarme mi dinero. Si hay más procesos también estaré a disposición”, afirmó.