La Fuerza Aérea celebra su 114° aniversario con un acto en la Base de Morón y pasadas sobre el Obelisco

La Fuerza Aérea Argentina celebró este lunes el 114º aniversario de la creación de la Escuela de Aviación Militar, la cual surgió de la iniciativa de los primeros aficionados argentinos, entre los que se encontraba Jorge Newbery, que fue quien se ofreció para adiestrar a los oficiales y mediante una colecta compró los primeros aparatos militares.

De acuerdo al cronograma informado, seis aviones Caza despegaron desde el Área de Material Río Cuarto con destino a la Base Aérea Militar Morón. Las aeronaves ya realizaron vuelos de entrenamiento sobre la Ciudad de Buenos Aires.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, y el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Gustavo Valverde, junto con autoridades militares y civiles.

Durante el acto se rindió homenaje a los integrantes de la institución que perdieron la vida en cumplimiento del deber, con un minuto de silencio y el posterior pasaje de una formación de F-16.

🛩️ La Fuerza Aérea celebra sus 114 años



El acto se está llevando a cabo en la base aérea de Morón. Desfilarán tres aviones F-16 que sobrevolarán en el AMBA.



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Valverde confirmó la incorporación de los nuevos cazas: “El F-16, que ustedes acaban de ver, está en nuestro país, avanzando no solamente con la capacitación del personal, sino también en las distintas obras que este sistema necesita para poder operar en la República Argentina”. Se confirmó que en septiembre llegarán al país otros seis cazas.

Por su parte, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, destacó la incorporación de los F-16 como el resultado de un proceso de planificación de largo plazo. “La incorporación del F-16 es el mejor ejemplo de esta decisión”, sostuvo, al referirse a la necesidad de proyectar las capacidades de la Defensa hacia el futuro. En la misma línea, remarcó que el programa constituye el resultado de años de estudio, experiencia y planificación, y afirmó: “El F-16 fue la elección correcta, ya que el sistema que mejor responde a las necesidades operacionales y estratégicas de nuestro país es este”.

Durante su intervención, Presti también destacó distintas acciones desarrolladas por la Fuerza Aérea Argentina en materia de apoyo ante emergencias. En particular, señaló la capacidad demostrada durante la asistencia a Venezuela, que implicó concentrar personal y medios provenientes de distintas provincias, proyectarlos hacia la emergencia y sostener logísticamente a las organizaciones participantes. Asimismo, mencionó el empleo del transporte aéreo para contribuir al abastecimiento de Bolivia frente a una situación crítica, resaltando la disponibilidad de los medios de la Fuerza para apoyar a organismos y ministerios cuando las circunstancias lo requieren.

En el Día de la @fuerzaaerea_arg, el Ministro @TGCarlosPresti encabezó la ceremonia central por el 114° aniversario de la institución, en la Base Aérea Militar Morón, junto al Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Gustavo Javier Valverde.… pic.twitter.com/yextuorJKw — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) August 10, 2026

🇦🇷 | Pasaje de tres de los F-16 Fighting Falcon durante el minuto de silencio en la ceremonia por el 114.º aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, realizada hoy en la Base Aérea Militar Morón. 🇦🇷



La maniobra que se observa en el video se realiza para rendir honores en memoria… pic.twitter.com/WQYEwUlAZI — Fuerzas Armadas Argentinas 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 (@FAArgentinas) August 10, 2026

La historia comenzó el 10 de agosto de 1912, cuando el entonces presidente Roque Sáenz Peña firmó el decreto que creó la Escuela de Aviación Militar en El Palomar, provincia de Buenos Aires y que fue el primer organismo estatal destinado a la enseñanza del vuelo militar y la primera unidad aérea militar del país.

En 1954 se estableció esta fecha como “Día de la Fuerza Aérea Argentina”, reconociéndose a la citada escuela como la primera unidad aérea militar de nuestro país, mientras que la historia de la Fuerza Aérea quedó atravesada por distintos episodios de la historia argentina, entre ellos la Guerra de Malvinas de 1982, en la que sus pilotos participaron en operaciones contra las fuerzas británicas.

Durante la celebración se llevó a cabo el Pasaje aéreo de los F-16 que hará el siguiente recorrido: Obelisco porteño, aeroparque Jorge Newbery, Costanera Norte y estadio Monumental de River.

Lo que hace unos años parecía imposible, hoy vuelve a verse en los cielos argentinos.



Nuestros F-16 sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires como parte de la preparación para el desfile aéreo del próximo lunes, en el marco del Día de la @fuerzaaerea_arg.



El Obelisco de fondo,… pic.twitter.com/CHD2PrerPd — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) August 8, 2026