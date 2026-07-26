26/07/2026

La Línea Sarmiento circula con demoras por el choque e incendio de moto en una barrera de Morón

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El Ramal Sarmiento de Trenes circula de manera condicional este domingo entre las cabezaras de Once – Moreno por colisión con moto en Morón.

El inconveniente se produjo por el choque de una moto en el cruce de las calles San Martin y Mendoza, lo que derivó en un incendió y la evacuación de la formación a metros de la estación.

En tanto, el ramal de Moreno a Mercedes se canceló muy temprano por problemas operativos, informó la empresa Trenes Argentinos.

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