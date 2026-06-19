La Matanza: Buscan al conductor que atropelló a un hombre en silla de ruedas y nunca se detuvo
El sábado pasado, alrededor de las 19 horas, Claudio Ramón Romero, un vendedor ambulante que se moviliza en silla de ruedas, fue atropellado por una utilitaria en la esquina de Arieta y Gavilán, San Justo.
El conductor del vehículo no se detuvo tras el impacto y se dio a la fuga, dejando tirado al hombre discapacitado junto al cordón y bajo la lluvia.
Según relató la víctima, «me tiró de la silla, me revolcó, me rompió toda la silla» y permaneció dolorido durante media hora hasta que su hermano llegó para asistirlo.
La falta de solidaridad fue también alarmante. Nadie llamó a una ambulancia ni al 911 pese a verlo herido. La fiscalía de La Matanza solicitó las imágenes del centro de monitoreo para identificar al responsable; los abogados de la víctima confían en que pronto se esclarecerá el caso.
Claudio sufrió lesiones en columna vertebral, brazos y espalda. Su situación laboral se vio afectada ya que depende económicamente de su trabajo ambulante.
“Me duele todo el cuerpo, la espalda y mucho la pierna. Me cuesta respirar”, contó Romero. Y agregó “Estoy mal porque me arruinó en todo sentido, con la silla, con mi laburo y mi vida cotidiana”.
Además compartió su alias bancario para recibir ayuda solidaria: caritos.011 (Claudio Ramón Romero).