La Matanza: Cayó 5to detenido por el crimen del comisario retirado (PFA) Marcelo Arizaga

Efectivos de la Policía Federal detuvieron a un sujeto apodado “el paraguayo”, que está acusado de integrar la banda responsable del homicidio del Comisario Inspector (R) Marcelo Arizaga.

Con esta captura, ya son cinco los detenidos por el hecho, tres de ellos apresados por efectivos de la División Homicidios de la PFA, mientras que otros tres integrantes de la organización continúan prófugos.

El hecho que se le imputa ocurrió durante la madrugada del sábado 27 de septiembre de 2025, cuando el ahora detenido, junto a una organización criminal integrada por al menos ocho miembros, ingresó al domicilio del jefe policial tras forzar las rejas de la vivienda, ubicada en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador.

Durante el asalto, los delincuentes maniataron a la víctima y la golpearon brutalmente hasta provocarle la muerte, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el crimen, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del Dr. Carlos Adrián Arribas, con intervención de la Secretaría del Dr. Leandro Valoni, convocó a los detectives de la División Homicidios de la PFA con el objetivo de localizar y detener a los responsables.

Como resultado de las tareas investigativas desarrolladas, los federales establecieron que el imputado integraba una organización dedicada a cometer entraderas bajo la modalidad “escruche”, considerada responsable de numerosos robos perpetrados en viviendas, oficinas y comercios del conurbano bonaerense aprovechando la ausencia de sus moradores.

En ese contexto, los investigadores determinaron que la estructura criminal tenía como base de operaciones el asentamiento conocido como “Villa Palito”, ubicado en la localidad de San Justo, partido de La Matanza. En consecuencia, mediante una serie de allanamientos realizados en la zona, lograron detener a otros integrantes de la banda.

Posteriormente, durante diversas tareas de campo y rastrillajes efectuados en ese barrio con el propósito de localizar al resto de los prófugos, los efectivos advirtieron, en el interior de un kiosco, la presencia de un individuo cuyas características fisonómicas coincidían con las de uno de los buscados, conocido entre sus allegados por los apodos de “el paraguayo” y “Oreja”.

Frente a esa situación, los servidores públicos desplegaron un rápido operativo en el lugar, logrando identificar y detener al sospechoso en la vía pública, en la intersección de las calles Padre Bacchi y Derqui, de la localidad de San Justo, partido de La Matanza.

El detenido, de nacionalidad paraguaya y 21 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor, imputado por el delito de “Homicidio en ocasión de robo”, a la espera de las actuaciones procesales correspondientes.