La Matanza: Delincuente apuntó su arma a una conductora que esperaba que abriera el semáforo

Una mujer vivió momentos de extrema tensión en la localidad bonaerense de Villa Madero, partido de La Matanza, cuando un delincuente armado intentó asaltarla mientras esperaba que cambiara el semáforo sobre la colectora de la autopista Riccheri. La víctima logró escapar al acelerar su vehículo cuando la luz pasó a verde.

El episodio ocurrió el martes pasado, alrededor de las 13:40, en la intersección de Blanco Encalada y Camino de la Virgen. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara instalada en el interior del automóvil, cuyas imágenes permitieron captar el accionar del asaltante y su rostro.

Según se observa en el video, el ladrón, que se desplazaba en bicicleta, se acercó por detrás del vehículo, golpeó violentamente la ventanilla del conductor e intentó abrir la puerta. Ante los gritos de la mujer, arrojó la bicicleta a un costado de la calle, extrajo un arma de fuego y le apuntó directamente a la cabeza.

Mientras otros automovilistas observaban la escena, la víctima resistió sin descender del vehículo. Segundos después, el semáforo habilitó el paso y la conductora aprovechó la oportunidad para acelerar y escapar, frustrando el intento de robo.

De acuerdo con la información que trascendió, el sospechoso fue detenido pocas horas más tarde por las autoridades.